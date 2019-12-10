ЖКХ

Вопросы включения районов Псковской области в госпрограмму «Чистая вода» обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета

Чтобы муниципальные образования Псковской области могли претендовать на включение в госпрограмму «Чистая вода», они должны за свой счет разработать проектно-сметную документацию. При этом в администрации региона полагают, что муниципалитеты в состоянии сами справиться с этой задачей - организационно и финансово. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением сегодня, 10 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» выступил глава регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

При этом чиновник уточнил, что финансирование по программе «Чистая вода» подтверждено в объеме более 1 млрд рублей на следующий год, но оно уже «разобрано» теми районами, которые разработали весь необходимый пакет документов.

С инициативой помочь, в частности, Себежскому району, выступил депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ). Однако вице-спикер регионального парламента Борис Полозов высказался, что «Себежскому району стыдно просить деньги на проектирование с учетом остатков».

«У нас есть районы, которые нуждаются в поддержке по разработке проектно-сметной документации, но Себежский район к ним не относится. Мы готовы помочь по включению района в проект «Чистая вода», но всю необходимую документацию они должны разработать самостоятельно. Это условие для входа в эту программу - наличие проектно-сметной документации», - поддержал Сергей Грахов.

С такой же просьбой обратилась и глава Новоржевского района Софья Пугачева и получила рекомендацию от членов согласительной комиссии разрабатывать проектно-сметную документацию поэтапно, если нет возможности осилить сразу весь пакет.