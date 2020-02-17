ЖКХ

Нормативы потребления горячей и холодной воды в Пскове могут изменить

Нормативы потребления горячей и холодной воды в Пскове могут изменить. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, главы псковских УК обсудили тему 19 февраля на совещании под руководством вице-губернатора Василия Осипова.

Специалисты администрации области изучат данные домоуправлений о нормативах и реальном потреблении водопроводной воды, и после этого будет принято решение о корректировке объемов, за которые население платит фиксированную сумму, сообщил Василий Осипов.