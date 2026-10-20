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Полиэтилен вместо стали: «Горводоканал» обновил 250 метров магистрали в Пскове

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Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» завершили важный этап реконструкции магистрального водопровода на улице Маргелова. В течение двух месяцев ремонтная бригада проводила замену изношенной стальной трубы на полиэтиленовую, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии. 

Фотографии: «Горводоканал»

Параллельно с заменой трубопровода обновлена сопутствующая инфраструктура: заменен один колодец и установлено три единицы запорной арматуры. Запорная арматура — важный элемент системы: в будущем она позволит оперативно управлять потоками воды, быстро локализовать возможные аварии и минимизировать время отключения водоснабжения при ремонтах.

При этом значительная часть новой трубы была проложена в так называемом «футляре» — внутри старой стальной трубы диаметром 400 миллиметров. Такой метод позволил обойтись без вскрытия дорожного полотна и уменьшить объем земляных работ, проводимых открытым способом.

Большая часть работ проводилась на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, однако обновление сети улучшит водоснабжение не только объектов войсковой части. Реконструируемый кольцевой магистральный водопровод снабжает часть абонентов на улице Маргелова, в поселке Опочицы, частный сектор микрорайона в Корытово, а также одну из котельных «Псковских тепловых сетей».

 

В планах предприятия — проведение 2-го этапа реконструкции магистрали с заменой еще около 360 метров трубопровода.

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