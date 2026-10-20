В Плюсском округе открыли «горячую линию» по вопросам отопления

Прокуратура Плюсского округа запустила «горячую линию» для контроля за прохождением отопительного сезона 2026-2027 годов. Жители округа могут сообщить о любых нарушениях в сфере теплоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

По номеру «горячей линии» жители муниципалитета могут сообщить о несвоевременном подключении отопления, перебоях в подаче тепла, ненадлежащем температурном режиме в жилых помещениях и социальных учреждениях, а также иных нарушениях в сфере теплоснабжения.

Звонки принимают по телефону: 8 (81133) 2-27-01. «Горячая линия» работает с 19 по 23 октября с понедельника по четверг: с 09:00 до 18:00, в пятницу: с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв: с 13:00 до 13:45.

Напомним, в прошлом году проблемная ситуация с теплоснабжением фиксировалась, в частности, в плюсском поселке Заплюсье. По данному факту даже возбуждали уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.