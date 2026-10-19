Определен подрядчик для строительства внутрипоселкового газопровода для Новоржева

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов провел установочное совещание по газификации города Новоржева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в ходе рабочей встречи участники договорились о взаимодействии и оперативном решении производственных вопросов, а также о контроле хода работ согласно плану-графику со стороны муниципалитета и АО «Газпром газораспределение Псков».

Фотографии: «Газпром межрегионгаз Псков»

В совещании приняли участие глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, представители подрядной организации и псковских газовых компаний.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области 2021-2025 годов выполнены работы по проектированию, завершено строительство ГРС Новоржев и газопровода-отвода протяженностью 36 километров, а также межпоселкового газопровода от ГРС Новоржев до города Новоржева протяженностью 4,4 километра.