В Госдуме РФ рассказали, какие категории граждан имеют право на субсидию на оплату ЖКУ

Россияне, чьи расходы на жилье и коммунальные услуги превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи, имеют право на субсидию на оплату услуг ЖКХ, рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Ко мне на приемы приходят люди, которые годами платят за коммуналку больше, чем могут себе позволить. Пенсионеры, многодетные, семьи с одним кормильцем, и никто не говорит им, что часть этих денег можно вернуть. Субсидия — законный механизм, который позволяет платить за ЖКУ не больше определенной доли дохода. И если вы эту долю превышаете, государство возвращает разницу», — сказал Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, главным критерием для получения субсидии является доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи. Он отметил, что федеральный стандарт составляет 22%, но регионы могут устанавливать более низкий порог, например, в Москве он составляет 10%.

«Получателями могут быть собственники жилья, наниматели по договорам соцнайма, члены жилищных кооперативов и даже те, кто снимает жилье в частном фонде. Главное условие — иметь гражданство России, постоянную регистрацию и отсутствие подтвержденной судом задолженности по ЖКУ за последние три года», — пояснил Дмитрий Свищев.

Депутат подчеркнул, что временные финансовые трудности и неоплата пары месяцев за ЖКУ не являются основанием для отказа в получении субсидии.

«Если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКХ 15 тысяч, то, например, при московском пороге в 10% допустимые расходы составляют шесть тысяч рублей. Разница в девять тысяч рублей может быть компенсирована субсидией. Это живые деньги, которые возвращаются в семейный бюджет каждый месяц», — пояснил он.

Дмитрий Свищев уточнил, что в настоящее время процедура оформления субсидии стала проще: подать заявление можно через портал mos.ru или «Госуслуги», а большая часть документов запрашивается автоматически, пишет «РИА Новости».