Горячая линия по вопросам отопительного сезона открыта в прокуратуре Псковского района

В прокуратуре Псковского района организована горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан в период прохождения отопительного сезона 2026-2027 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Жители Псковского муниципального округа могут сообщить о несвоевременном подключении отопления, перебоях в подаче тепла, ненадлежащем температурном режиме в жилых помещениях и социальных учреждениях, а также иных нарушениях в сфере теплоснабжения.

Данные сведения принимаются по телефону: 69-84-32 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

По поступившим сообщениям при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.