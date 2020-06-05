ЖКХ

В Пскове не до конца урегулирован вопрос содержания мусорных площадок - Сергей Пайст

В Пскове не до конца урегулирован вопрос содержания мусорных площадок. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Сергей Пайст.

«Есть мусорные площадки, которые относятся к общедомовому имуществу, но есть и много тех, которые принадлежат муниципалитету. Первый вид площадок обслуживает управляющая компания, а вот со вторым непонятно. Дворников нет, никто не убирает, но это и не наша обязанность. Одно дело вывозить мусор, а другое - содержать площадку между вывозами», - рассказал Сергей Пайст.

Собеседник пояснил, что обязанность убирать муниципальные площадки для мусора законодательно не закреплена за регоператором и не проработана в целом.