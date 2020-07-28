ЖКХ

Концессия позволит Псковским теплосетям сделать экономику предприятия более честной - Алексей Кириллов

Концессионное соглашение позволит МП «Псковские тепловые сети» сделать более честной экономику предприятия. Такое мнение высказал 31 июля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) член Общественной палаты Псковской области, председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с НКО, председатель правления регионального Союза собственников недвижимости Алексей Кириллов.

Гость эфира отметил, что он сторонник концессии. Алексей Кириллов привел пример концессии АО «Нева Энергия» - организация работает в Пушкинских Горах и Гдовском районе. «Спокойно работает и никаких скачков цен не произошло. Все зависит от намерений концессионера», - считает он.

Алексей Кириллов также рассказал, что встречался с новым директором Псковских теплосетей» Игорем Максимовым, и сделал вывод, что у руководителя серьезные планы, он намерен «удержать предприятие».

По словам общественника, концессионный договор и соглашение должны быть изучены подробно. «То, что «Псковским тепловым сетям» необходимо уходить в концессию - понятно», - отметил он. Алексей Кириллов назвал один из плюсов концессии - если муниципальному предприятию дотацию из бюджета можно задержать, то по концессионному договору это сделать не получится, экономика предприятия будет честной.