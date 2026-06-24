Суд взыскал с дновской «управляйки» ущерб за пожар в квартире

Суд взыскал с управляющей компании ущерб от пожара, произошедшего из-за неисправности общедомовой электросети, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «УК Домострой города Дно» на решение Дновского районного суда, которое частично удовлетворило исковые требования собственника квартиры о возмещении ущерба, причинённого пожаром.

В обоснование иска указано, что в январе 2024 года в квартире истца произошёл пожар, в результате которого его имущество получило повреждения. По заключению судебной пожарно-технической экспертизы, наиболее вероятной причиной возгорания явился аварийный режим работы общедомовой электросети, связанный с перекосом фаз из-за отгорания нулевого провода в щитовой. Это привело к прохождению тока по металлическому шлангу газовой подводки, его разогреву и воспламенению горючих материалов. Указанное электрооборудование относится к общему имуществу многоквартирного дома, содержание которого обязан обеспечивать ответчик, как управляющая организация.

Разрешая спор и удовлетворяя иск, суд первой инстанции пришёл к выводу, что вред причинён по вине управляющей компании, не исполнившей обязательства по надлежащему содержанию внутридомовой системы электроснабжения. С ответчика в пользу истца взыскан материальный ущерб, компенсация морального вреда, а также штраф по закону «О защите прав потребителей».

В апелляционной жалобе ответчик просил решение отменить, ссылаясь на недопустимость заключения судебной экспертизы и указывая, что наиболее вероятной причиной пожара является использование истцом нерегламентированного провода и нарушение правил эксплуатации электроустановок в зоне ответственности собственника квартиры.

Судебная коллегия признала данные доводы несостоятельными, отметив, что судебную экспертизу провел компетентный эксперт в соответствии с требованиями закона, её выводы последовательны и не опровергнуты ответчиком. Доказательств, подтверждающих вину истца в возникновении пожара, не представили, а ненадлежащее состояние общедомового электрооборудования находится в зоне ответственности управляющей компании.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.