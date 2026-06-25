В Великолукском округе обнаружили зарастание сельхозугодий площадью 77 га

Несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и загрязнение вредными химическим веществами были обнаружены на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Псковской области управлением Россельхознадзора. С применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) провели проверку земельного участка общей площадью 77 га, расположенном в Великолукском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При осмотре было установлено, что на всей площади земельный участок покрыт многолетней сорной растительностью, а также имеет очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью лиственных пород (осиной, ольхой, березой и др.) высотой до 10 м. Кроме того, на территории сельхозугодий зафиксированы три свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на общей площади 0,01 га.

Также был произведен отбор почвенных образцов, которые направили для проведения лабораторных исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам экспертиз выявлены превышения в почве: ПДК бенз(а)пирена в 11 раз и ОДК цинка в 4,5 раза.

Управлением Россельхознадзора будет произведен расчет размера вреда при порче почв на земельном участке сельскохозяйственного назначения, а собственнику направлена претензия о возмещении вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды.

Также управлением Россельхознадзора владельцу сельхозучастка будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства Российской Федерации, а материалы дела будут направлены в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.