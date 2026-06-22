Принять участие во Всероссийской детской онлайн-олимпиаде по безопасности пригласили псковичей в «Газпром»

До завершения Всероссийской онлайн-олимпиады для дошкольников и учеников 1–11 классов «Безопасность начинается с тебя», организованной МЧС России и образовательной платформой Учи.ру при участии ООО «Газпром межрегионгаз» осталась одна неделя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Псков».

На 22 июня в Олимпиаде приняли участие уже около 2,7 млн. человек.

Олимпиада позволяет ознакомиться с базовыми правилами безопасного поведения в разных жизненных ситуациях, в том числе при обращении с газом в быту, закрепить полученные знания. Иначе говоря – обезопасить себя и своих близких, минимизировать возникновение нештатных ситуаций.

Все участники онлайн-соревнования получат электронный сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата.

До 29 июня 2026 года задания Олимпиады доступны на образовательной платформе Учи.ру.