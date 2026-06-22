Запуск котельной и возвращение горячей воды жителям Пскова планируется в срок

По итогам еженедельного рабочего совещания руководства муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» стало известно, когда в домах жителей Центра, Любятово и Запсковья снова появится горячее водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: МП «Псковские тепловые сети»

Основное внимание на планерке было уделено ходу ремонтных работ на котельной Северо-восточного промышленного узла (СВПУ) и подготовке теплосетей к запуску.

До 23 июня сетевые участки №6 и №7 завершат ремонтные работы на головных стволах теплосетей и устранят ключевые утечки. Оставшиеся дефекты на ответвлениях будут устраняться в плановом режиме, что не повлияет на общий график заполнения системы.

«Понятно, что не все утечки к этому моменту будут устранены. Законченным будет только объем работ на головных стволах. Все остальные работы на ответвлениях будут продолжены до полного устранения неисправностей, но на общем заполнении системы это не отразятся», - отметили в ПТС.

До 24 июня участок №10 под руководством Александра Морозова завершит все основные работы на самой котельной. Среда станет базовой точкой для начала заполнения сетей теплоносителем.

В понедельник, 29 июня, запланирован официальный запуск котельной и возобновление подачи горячей воды потребителям.

«Руководство предприятия ждет от всех участников остановочного процесса слаженной и оперативной работы», — подчеркнул главный инженер предприятия Андрей Лебедев.

На данный момент ремонтная кампания идет по графику, и масштабных проблем с возвращением горячего водоснабжения в указанные районы не прогнозируется. Ситуация остается на контроле руководства всех структурных подразделений предприятия.

«Если резюмировать все, что было сказано на сегодняшнем совещании, то можно с уверенностью заявить о том, что по состоянию на данный момент больших проблем с возвращением горячего водоснабжения жителям: Центра, Любятово и Запсковья быть не должно», - заверили в ПТС.