ЖКХ

В Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов

С 1 сентября в Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Ранее вывоз КГМ в данном муниципальном образовании осуществлялся по вторникам. С осени 2020 года Мехуборка будет вывозить крупногабаритные отходы каждую субботу.

Напомним, к крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др., размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Размещать их нужно в специальном бункере или на площадке для накопления КГМ, либо рядом с контейнерной площадкой.