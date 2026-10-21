Внутренний коллектор газопровода смонтировали на территории Центральной котельной №1 в Пушкинских Горах

Строительно-монтажные работы по реконструкции Центральной котельной №1 в Пушкиногорском муниципальном округе по переводу на природный газ продолжаются. Как сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах, подрядчики завершают монтаж гидравлической схемы котельной, смонтировали внутренний коллектор газопровода, дымовые трубы и наружный газопровод.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

Как отметила глава округа, на данный момент на территории котельной идет устройство фундамента под склад резервного топлива, работы по электрике, вентиляции и другие.