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Внутренний коллектор газопровода смонтировали на территории Центральной котельной №1 в Пушкинских Горах

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Строительно-монтажные работы по реконструкции Центральной котельной №1 в Пушкиногорском муниципальном округе по переводу на природный газ продолжаются. Как сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах, подрядчики завершают монтаж гидравлической схемы котельной, смонтировали внутренний коллектор газопровода, дымовые трубы и наружный газопровод.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

Как отметила глава округа, на данный момент на территории котельной идет устройство фундамента под склад резервного топлива, работы по электрике, вентиляции и другие.

 
«Каждый этап работ и исполнительная документация по качеству их выполнения строго контролируется специалистами Росстройконтроля, сопровождающими столь масштабный и значимый для нашего округа проект», — заключила Оксана Филиппова.

 

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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