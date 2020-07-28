ЖКХ

В Опочке открылось подразделение «Мехуборки»

В Опочке открылось подразделение ООО «Мехуборка Псков». С 1 августа оно обслуживает в части обращения с ТКО Опочецкий и Красногородский районы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора, в связи с переходом на новый график возможны сбои в своевременном вывозе ТКО. График будет дорабатываться до 8 августа, в него могут быть внесены изменения. Региональный оператор приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, с 1 августа вывоз ТКО в Опочецком и Красногородском районах осуществляется по новым графикам, с которыми можно ознакомиться на сайте регионального оператора.

На территории данных муниципальных образований в соответствии с региональным законодательством организован контейнерный и мешковой сбор и вывоз ТКО.

В Опочецком районе услугой охвачены 142 населенных пункта, в Красногородском - 106.