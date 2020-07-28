ЖКХ

Псковские организации засоряют контейнерные площадки коробками от продуктов

Псковские организации засоряют контейнерные площадки коробками от продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экопром».

В пресс-службе регоператора отметили, что есть юридические лица, которые до сих пор не обратились в ООО «Экопром» за заключением договора и в нарушение закона продолжают пользоваться контейнерными площадками, предназначенными для нужд населения. Так, с 14 августа фиксируется скопление коробок от продуктов возле контейнеров на Гражданской, 5а в Пскове. Характер мусора позволяет говорить о его принадлежности ближайшему общепиту.

Есть в Пскове и добросовестные компании. На сегодняшний день договоры на вывоз ТКО с регоператором заключили 36 организаций, работающих в сфере общественного питания. 6 из них расположены на Октябрьском проспекте. Отходы вывозятся регулярно в соответствии с условиями договоров.

Добавим, что осуществление вывоза ТКО под видом других отходов путем заключения договоров не с региональным оператором, а с иными организациями, имеющими лицензию на транспортирование отходов, является нарушением требований действующего законодательства.

Недобросовестное поведение и нарушение законодательства в сфере обращения с ТКО может повлечь привлечение лица к административной ответственности со стороны контролирующих органов, в том числе по статье 8.2 КоАП РФ.

Заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО можно в Центре обслуживания клиентов компании «Экопром», расположенном по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3. Также оформление документов производится дистанционно. Все заявления можно направлять по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru и Почтой России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3.

Телефоны call-центра «Экопрома» в Пскове: 8 (8112) 20-19-21 (Псков). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.