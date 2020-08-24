ЖКХ

Горводоканал Пскова закупает 80 канализационных люков

Чугунные люки в количестве 80 штук закупает для своих нужд МП «Горводоканал» Пскова. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно техническому заданию, внешний диаметр корпуса люка должен составлять не менее 870 мм и иметь форму окружности, общая высота не более 120 мм, диаметр условного прохода (лаза) составляет 600 мм. Люк рассчитан на нагрузку до 25 тонн. Такие люки предназначены для закрытия смотровых колодцев в зонах с интенсивным движением.

Канализационные чугунные луки с пометкой «К» (канализация) закупаются в количестве 60 штук. А чугунные люки с пометкой «В» (водопровод) закупят в количестве 20 штук. Средняя цена одного люка составляет 7 тысяч 103 рубля 60 копеек.

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Таким образом, максимальная (начальная) цена контракта составляет 568 тысяч 288 рублей. Итоги закупки подведут 3 сентября.