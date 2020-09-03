ЖКХ

Четыре улицы газифицируют в Середке до конца года

Заместитель губернатора области Василий Осипов в четверг, 3 сентября, по поручению Главы региона Михаила Ведерникова провел личный прием граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, это был первый прием после снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Жители региона обратились к вице-губернатору за помощью в решении актуальных вопросов жилищной и дорожной сфер.

Одним из рассматриваемых вопросов было обращение о содействии в газификации жилых домов по улице Анашкинской, Восточной, Рабочей и Новоселов в селе Середка Псковского района.

Данный вопрос уже рассматривался на приеме у заместителя губернатора в марте. Василий Осипов порекомендовал местной власти предусмотреть средства на газификацию села.

На сегодняшний день администрацией Псковского района заключен контракт на строительство газопроводов с подрядчиком — ООО «ПСФ ГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ». Работы планируется закончить в декабре текущего года.

По итогу личного приема Василий Осипов поручил администрации Псковского района проконтролировать ход выполнения данных работ, чтобы они были выполнены в срок и с надлежащим качеством.