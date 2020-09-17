ЖКХ

Предложение о введении для псковичей платы за ливневую канализацию прозвучало в гордуме

Проработать вопрос о введении для псковичей платы за ливневую канализацию предложил руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Денис Иванов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил на сессии гордумы 22 сентября в рамках рассмотрения вопроса о передаче в собственность города закрытой ливневой канализации в Борисовичах.

«Мы уже форсировали вопрос, что часть района должна стать Псковом. Юридически надо ставить вопрос на повестку и обсуждать», - сказал депутат.

По его словам, состояние ливневой канализации на некоторых улицах такое, что смывает госномера с автомобилей, проезжающих по лужам. «Надо форсировать вопрос, чтобы население начало платить за ливневую канализацию. Иначе мы не сможем ее содержать за счет средств бюджета и будем жить, как в деревне и гусей разводить, которые будут по лужам плавать», - высказал свое мнение Денис Иванов.

«Для стран Запада плата населения за подобные объекты — это нормальное явление, и не надо стесняться», - заметил он.

Напомним, обслуживанием ливневки на территории Пскова занимается МКУ «Специализированная служба». На сегодняшней сессии директор предприятия Сергей Федоров поднял вопрос об увеличении штатной численности сотрудников, поскольку имеющимися ресурсами сложно содержать все подведомственные объекты. Глава администрации Пскова Александр Братчиков ему ответил, что за счет средств городского бюджета штат не увеличить, и проблему можно было бы решить за счет введения дополнительного тарифа для населения на услуги, оказываемые предприятием. Но возлагать это на плечи населения, по мнению сити-менеджера, «не очень хорошо».