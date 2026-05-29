Шквальные ветра привели к аварийному отключению электричества в Плюсском округе

Шквальные ветра принесли на территорию Плюсского округа проблему аварийного отключения электричества и поваленные деревья. Об этом глава округа Наталья Иванова пишет в Max.

«Уважаемые жители округа и все, кто приезжает на любимые дачи! Будьте внимательны и аккуратны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию на дорогах!» - призвала Наталья Иванова.

Об упавшем дереве на проезжую часть можно сообщить в ЕДДС: 2-13-55, с мобильного телефона: 8(81133) 2-13-55.

«Назовите дорогу, по которой едете, и приблизительно километр, в этом вам помогут дорожные указатели, свою фамилию и телефон для обратной связи. Диспетчер передаст информацию ответственным, в чьем ведении находится дорога: федерального, регионального либо местного значения. Если дерево упало на вашем участке - территориальные отделы проинформируют вас о специалистах, которые могут устранить и вывезти упавшее дерево, в случае, если своими силами вам не справиться», - рассказала глава округа.

Руководитель муниципалитета уточнила, что власти ежегодно спиливают аварийные деревья на территории округа, стоимость этих работ колеблется от 15 тысяч рублей за дерево.

«Все работы одновременно выполнить не предоставляется возможным! Территориальные отделы планируют эту работу поэтапно, при наличии денег. Убедительная просьба, планируя к посадке деревья на своих участках, либо прилегающей к ним территории действуйте с пониманием, что в определённый период времени необходимо проводить кронирование. Это касается и уже взрослых деревьев. Мы также продолжим работу в данном направлении», - добавила Наталья Иванова.

Ранее сообщалось, что в Невельском муниципальном округе 30 населенных пунктов остались без света.