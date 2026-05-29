Некоторые дачники вывозят мусор в город и не заключают договоры — Денис Кузнецов

Проблемы с оплатой услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) существуют, но масштабных сложностей с неоплатами нет. Отдельной проблемой являются СНТ, которые не заключают договоры на вывоз мусора и вывозят его на другие контейнерные площадки. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Спикер отметил, что некоторые СНТ до сих пор уклоняются от подписания договора на вывоз мусора. Дачники аргументируют это отсутствием контейнерной площадки и утверждением, что отходов у них якобы не образуется.
Руководитель ООО «Экогрупп» подчеркнул, что такие аргументы не имеют оснований: мусор не может «испариться», маловероятно, что на участках установлены мини‑мусоросжигательные заводы или дачники закапывают отходы у себя на территории — а последнее, к тому же, запрещено законодательством Российской Федерации.
По словам спикера, часть дачников вывозит мусор до ближайшей контейнерной площадки по пути к дому, а кто‑то даже везёт отходы в Псков или другие крупные города при возвращении с дачного участка.