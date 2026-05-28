Законодательно ограничить срок процедуры банкротства предприятий ЖКХ предлагают псковские депутаты

Псковские депутаты инициировали поправки в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», призванные ограничить сроки процедуры банкротства предприятий ЖКХ. Принятая на майской сессии законодательная инициатива продиктована текущим состоянием коммунальной сферы и спецификой её деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Основное противоречие заключается в том, что ресурсоснабжающая организация в условиях изношенной инфраструктуры и высоких издержек обязана предоставлять потребителям услуги надлежащего качества, при этом их оплата не всегда поступает своевременно и в полном объёме. Это приводит к накоплению задолженности и несостоятельности перед контрагентами.

В сложившихся условиях отдельные положения закона о банкротстве становятся неприменимы. Зачастую процедуры банкротства предприятий в сфере ЖКХ длятся семь и более лет. Это, в свою очередь, влечёт негативные последствия: критический износ сетей, недофинансирование из-за невозможности получения субсидий в период процедуры, рост аварийности и, в конечном счёте, полную утрату работоспособности коммунального предприятия.

Направленная в Государственную Думу псковская инициатива предлагает законодательно ограничить срок процедуры банкротства при конкурсном производстве для предприятий в сфере ЖКХ, а также сократить сроки проведения процедуры при внешнем управлении с двадцати четырёх до восемнадцати месяцев.