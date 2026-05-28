 
ЖКХ

Законодательно ограничить срок процедуры банкротства предприятий ЖКХ предлагают псковские депутаты

0

Псковские депутаты инициировали поправки в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», призванные ограничить сроки процедуры банкротства предприятий ЖКХ. Принятая на майской сессии законодательная инициатива продиктована текущим состоянием коммунальной сферы и спецификой её деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Основное противоречие заключается в том, что ресурсоснабжающая организация в условиях изношенной инфраструктуры и высоких издержек обязана предоставлять потребителям услуги надлежащего качества, при этом их оплата не всегда поступает своевременно и в полном объёме. Это приводит к накоплению задолженности и несостоятельности перед контрагентами.

В сложившихся условиях отдельные положения закона о банкротстве становятся неприменимы. Зачастую процедуры банкротства предприятий в сфере ЖКХ длятся семь и более лет. Это, в свою очередь, влечёт негативные последствия: критический износ сетей, недофинансирование из-за невозможности получения субсидий в период процедуры, рост аварийности и, в конечном счёте, полную утрату работоспособности коммунального предприятия.

Направленная в Государственную Думу псковская инициатива предлагает законодательно ограничить срок процедуры банкротства при конкурсном производстве для предприятий в сфере ЖКХ, а также сократить сроки проведения процедуры при внешнем управлении с двадцати четырёх до восемнадцати месяцев.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026