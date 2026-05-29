Дачники не всегда понимают правила вывоза порубочных остатков — Денис Кузнецов

Вопросы обращения с порубочными остатками (ботвой, ветками, травой) остаются актуальными для дачников и садоводов Псковской области. Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал о текущем уровне экологической осведомлённости населения и проблемах включения таких отходов в норматив накопления.

По словам спикера, постепенно экологическая грамотность жителей растёт, но процесс идёт недостаточно быстро. Многие дачники по‑прежнему считают, что региональный оператор обязан вывозить абсолютно весь мусор — раз они платят за услугу.

«В большей степени, наверное, средний обыватель думает: я плачу за мусор, значит, мусорная компания должна вывозить вообще весь мусор, который у меня когда‑либо есть, был и будет», — пояснил Денис Кузнецов.

Руководитель «Экогрупп» высказал мнение, которое, как он считает, поддержали бы многие региональные операторы по России: порубочные остатки следовало бы включить в норматив накопления ТКО. Это упростило бы ситуацию для всех сторон.

Спикер отметил, что увеличение платы за услугу в таком случае было бы незначительным:

«Люди бы платили незначительно побольше… При условии, что у нас средний чек по Пскову и по крупным городам — это 100 рублей на человека. Не сказать, что это не деньги, но с другой стороны — не такая большая сумма за тот объём работы, который выполняет региональный оператор».

При этом в отдельных населённых пунктах Псковской области жители платят ещё меньше — 50 или даже 35 рублей с человека.

В заключение спикер напомнил, что в силу с 1 сентября 2025 года вступило постановление, в котором прописано, что порубочные остатки не входят в состав твердых коммунальных отходов, соответственно, они не входят в норматив накопления.