Михаил Ведерников: Делаем все, чтобы разрыв между сроками сдачи экотехнопарка максимально сократить

Правительство Псковской области делает все, чтобы максимально сократить разрыв между сроками сдачи экотехнопарка. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона напомнил, что ранее генподрядчик не справился со своими задачами. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело.

«Мы ведем претензионную работу. Но, понятно, что для нас сейчас главное – максимально оперативное завершение строительства», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что был у курирующего вице-премьера, доложил ситуацию и получил полную поддержку.

«К нам уже приезжала специальная рабочая группа, которая на месте проанализировала ситуацию. Делаем все, чтобы разрыв между сроками сдачи максимально сократить», – резюмировал губернатор.

Напомним, бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Денис Буцаев посещал Псковский регион с рабочим визитом. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он приезжал на площадку строительства экотехнопарка и сделал ряд замечаний.