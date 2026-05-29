«Экогрупп»: Объём отходов в садовых товариществах вырос в три раза с началом дачного сезона

С началом дачного сезона в Псковской области резко вырос объём твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в садовых и дачных товариществах. В отдельных районах показатель увеличился в три раза по сравнению с межсезоньем. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
По словам спикера, активность дачников и рост количества мусора зафиксировали сразу после того, как сошёл снег и потеплело.
Особенно заметное увеличение объёмов ТКО зафиксировали в апреле в ряде районов области — в Гдове, Плюссе и Стругах Красных. При этом, как отметил Денис Кузнецов, пятикратного скачка не наблюдается, но рост в три раза зафиксирован.
Руководитель ООО «Экогрупп» подчеркнул, что компания готова к пиковым нагрузкам благодаря наличию резервной техники. Он также обратил внимание на сезонную динамику: летом объём отходов немного снижается, когда люди уезжают в отпуска, а в августе снова растёт — с началом «бахчевого сезона» и периода консервации продуктов.