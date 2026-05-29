«Экогрупп»: Объём отходов в садовых товариществах вырос в три раза с началом дачного сезона

С началом дачного сезона в Псковской области резко вырос объём твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в садовых и дачных товариществах. В отдельных районах показатель увеличился в три раза по сравнению с межсезоньем. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

По словам спикера, активность дачников и рост количества мусора зафиксировали сразу после того, как сошёл снег и потеплело.

«Дачный сезон у нас начался, по нашим подсчётам, месяца полтора назад. Поэтому, как снег сошёл, потеплело, люди ринулись на дачные участки. Мы заметили сразу же прирост отходов в дачных и садовых товариществах, — пояснил Денис Кузнецов. — Дополнительно мы заметили, что у нас в принципе вырос объём отходов. Традиционно это связано с приездом отдыхающих: например, из Ленинградской области и южных регионов, а также в большей степени со стороны Москвы».

Особенно заметное увеличение объёмов ТКО зафиксировали в апреле в ряде районов области — в Гдове, Плюссе и Стругах Красных. При этом, как отметил Денис Кузнецов, пятикратного скачка не наблюдается, но рост в три раза зафиксирован.

Руководитель ООО «Экогрупп» подчеркнул, что компания готова к пиковым нагрузкам благодаря наличию резервной техники. Он также обратил внимание на сезонную динамику: летом объём отходов немного снижается, когда люди уезжают в отпуска, а в августе снова растёт — с началом «бахчевого сезона» и периода консервации продуктов.

