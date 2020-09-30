ЖКХ

Фасад отремонтирован в многоквартирном доме на Мирной, 4а в Пскове

В многоквартирном доме №4а по улице Мирной в Пскове завершены работы по капитальному ремонту фасада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

Специалисты подрядной организации ООО «Оптимастрой» в ходе капитального ремонта произвели штукатурку стен, нанесение шпатлевки, грунтовки, окраску стен; установку новых пластиковых окон в подъездах, покраску дверей в подъездах, ремонт козырьков над входами в подъезды. Все работы выполнены качественно и в полном объеме, отметили в Фонде.

Собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 93,48%.

Отметим, органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов.