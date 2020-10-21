ЖКХ

Сергей Пайст: Два года работы в ООО «Экопром» стали для меня серьезным испытанием

Экс-директор ООО «Экопром» (регионального оператора по обращению с ТКО) Сергей Пайст рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей о причинах ухода с должности руководителя.

«Никаких интриг и тайн нет. Меня на работу принимали учредители ООО "Экопром", они же и принимали решение о смене руководителя. Наша совместная работа длилась два года, которые были для меня серьезным испытанием - как личностным, так и профессиональным. Ведь вряд ли кто-то на старте мог знать, с чем придется столкнуться, и глубоко понимал всю серьезность проблематики обращения ТКО. Мало кто себе вообще представлял, какие организационные и управленческие усилия требовались, чтобы в сжатые сроки начать реализовывать эту непопулярную реформу. Вот и надо было не испугаться всех этих сложностей, а самое главное - не подвести тех, кто в нас поверил», - отметил Сергей Пайст, комментируя свое увольнение и ближайшие планы.

Смотрите также Сергей Пайст покинул пост директора компании «Экопром»



«Говорю так, потому что я же не один в поле воин - все дело в людях, поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто работал со мной в команде. Ни один из тех, кто сегодня работает в "Экопроме", до прихода в компанию не понимал, что такое реформа ТКО, и не имел отношения к этой сфере. Но люди прошли этап становления, обучения и сегодня не просто являются специалистами высокого уровня в этой сфере, но еще и консультируют коллег из других регионов», - подчеркнул Сергей Пайст, выразив надежду на то, что учредители «Экопрома» сохранят коллектив. «Я со всей ответственностью могу заявить, что коллектив сделал нереально большой объем работы за двухлетний период», - подчеркнул экс-директор компании.



По поводу назначения нового директора ООО «Экопром» Александра Киселева, Сергей Пайст отметил, что оценивать человека надо по реальным делам, а не по тому, что о нем говорят. «Человек новый для региона, у него есть все возможность проявить здесь себя. Но нужно иметь в виду, что это непростой процесс, который завязан на коммуникации с администрацией области, с органами местного самоуправления, контролирующими структурами, с населением, перевозчиками. Поэтому для любого человека это возможность самореализоваться и получить интересный опыт», - заметил Сергей Пайст. «Говорю так, потому что я же не один в поле воин - все дело в людях, поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто работал со мной в команде. Ни один из тех, кто сегодня работает в "Экопроме", до прихода в компанию не понимал, что такое реформа ТКО, и не имел отношения к этой сфере. Но люди прошли этап становления, обучения и сегодня не просто являются специалистами высокого уровня в этой сфере, но еще и консультируют коллег из других регионов», - подчеркнул Сергей Пайст, выразив надежду на то, что учредители «Экопрома» сохранят коллектив. «Я со всей ответственностью могу заявить, что коллектив сделал нереально большой объем работы за двухлетний период», - подчеркнул экс-директор компании.По поводу назначения нового директора ООО «Экопром» Александра Киселева, Сергей Пайст отметил, что оценивать человека надо по реальным делам, а не по тому, что о нем говорят. «Человек новый для региона, у него есть все возможность проявить здесь себя. Но нужно иметь в виду, что это непростой процесс, который завязан на коммуникации с администрацией области, с органами местного самоуправления, контролирующими структурами, с населением, перевозчиками. Поэтому для любого человека это возможность самореализоваться и получить интересный опыт», - заметил Сергей Пайст.