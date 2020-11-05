ЖКХ

Около 60 незаконных свалок предстоит убрать в Псковском районе

Вопросы организации сбора твердых коммунальных отходов на территории Псковского района обсудили заместитель директора филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева и глава муниципалитета Наталья Федорова на очередном рабочем совещании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в нем также приняли участие руководители структурных подразделений администрации района и сельских поселений.

Участники встречи наметили проведение ряда совместных мероприятий, в том числе по установке дополнительных контейнеров и актуализации сведений, необходимых для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Один из результатов взаимодействия регионального оператора с властями Псковского района - появление площадки для сбора крупногабаритных отходов в деревне Борисовичи около дома №20а на улице Балтийской. По просьбе жильцов управляющая организация «ЖКХ60» подала заявку на ее оборудование, место расположения согласовано в соответствии с действующими требованиями. Вывоз КГО будет осуществляться на основании заявок управляющей компании и мониторинга регоператора.

В комитете по ЖКХ, строительству, дорожному хозяйству и архитектуре администрации Псковского района пояснили, что площадка была остро необходима. В многоквартирных домах, которые построены в новом жилом комплексе, для сбора ТКО предназначены мусоропроводы, а вынести старую мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные вещи жильцам некуда. Теперь для этого выделена специальная площадка, которая имеет твердое покрытие и ограждение из металлического профиля.

Также в ходе совещания глава Тямшанской волости Александр Юхно озвучил вопросы, которые чаще всего задают на сходах граждан. В деревне Адворицы, например, жители поднимали вопросы, касающиеся доставки квитанций. А в Малой Гоголевке интересовались, как собственнику заключить индивидуальный договор на вывоз ТКО. Дачники, которые имеют квартиры, а в летнее время живут на своих садовых участках, хотят узнать об условиях перерасчета.

Марина Мезенцева ответила на вопросы, касающиеся выставления квитанций на оплату услуги. Также она пояснила, что каждый собственник частного домовладения имеет возможность заключить индивидуальный договор с регоператором, но перед этим нужно приобрести контейнер. Что же касается дачников, то получить перерасчет они могут при условии, если СНТ имеет договор с регоператором. Такой возможностью уже воспользовались около 2000 псковичей.

Представитель регоператора добавила, что из некоторых деревень Псковского района поступают заявки на дополнительные контейнеры. По действующим правилам они могут быть установлены только на оборудованных площадках. Сейчас этот вопрос решает регоператор совместно с муниципалитетом в селах Середка и Карамышево.

На совещании обсуждалась и тема несанкционированных свалок. На данный момент в Псковском районе требуется ликвидировать около 60 таких мест. Эта обязанность возложена на собственников земельных участков. По мнению участников встречи, совместная работа муниципалитета, волостей и регоператора по созданию оборудованных площадок для сбора бытовых отходов на территории населенных пунктов, в местах отдыха позволит сократить количество стихийных свалок, будет способствовать экологическому воспитанию населения и культуры обращения с ТКО.