ЖКХ

С Талабских островов вывезли более 30 кубометров отходов

Компания «Экопром» вывезла более 30 кубометров отходов с Талабских островов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.





Для складирования отходов на острове оборудованы две крытые площадки временного накопления ТКО, определенные населением совместно с администрацией Псковского района. В период навигации вывоз осуществятся регулярно по заявкам органа местного самоуправления.

Напомним, что в июне регоператор ликвидировал на острове Залита несанкционированную свалку, копившуюся десятилетиями. С острова увезли порядка 1000 кубометров мусора.