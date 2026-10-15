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«Коммунальный ликбез»: Кто отвечает за мусор, который не является ТКО?

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Слушайте сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

Ведущий Олег Добрынин поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым на тему чистоты контейнерных площадок и ответственности за вывоз мусора, не относящегося к ТКО. 

Какие отходы регоператор обязан забирать с контейнерной площадки, а какие нет? Насколько широко распространено заблуждение, что регоператор должен вывозить любой мусор? Куда девать растительные отходы, если регоператор их не берёт? Какие санкции грозят тем, кто скидывает строительный мусор в обычные контейнеры? Есть ли в Псковской области практика штрафов за несанкционированный сброс «не того» мусора на контейнерные площадки? Кто выписывает штрафы и насколько это работает?

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