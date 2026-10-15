Директор ООО «Экогрупп»: Полное бремя содержания площадки ТКО несет ее собственник

Ответственность за контейнерную площадку несет собственник земельного участка, где она расположена, рассказал генеральный директор открытого акционерного общества «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, содержание и ответственность за контейнерную площадку возлагается на собственника земельного участка, на котором она размещена. В качестве собственника могут быть муниципалитет, управление городского хозяйства, управляющая компания или иное юридическое лицо.

«На чьей земле находится контейнерная площадка, тот и несет полное бремя ее содержания: уборку, строительство, поддержание ее в нормальном виде. В том числе он же отслеживает, какие отходы там лежат», — отметил Денис Кузнецов.

Однако гость студии отметил, что за мусор, появившийся во время уборки мусоровоза, отвечает региональный оператор.