 
ЖКХ

Директор ООО «Экогрупп»: Полное бремя содержания площадки ТКО несет ее собственник

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Ответственность за контейнерную площадку несет собственник земельного участка, где она расположена, рассказал генеральный директор открытого акционерного общества «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, содержание и ответственность за контейнерную площадку возлагается на собственника земельного участка, на котором она размещена. В качестве собственника могут быть муниципалитет, управление городского хозяйства, управляющая компания или иное юридическое лицо.

«На чьей земле находится контейнерная площадка, тот и несет полное бремя ее содержания: уборку, строительство, поддержание ее в нормальном виде. В том числе он же отслеживает, какие отходы там лежат», — отметил Денис Кузнецов.

Однако гость студии отметил, что за мусор, появившийся во время уборки мусоровоза, отвечает региональный оператор.

«Когда приехал мусоровоз, он прокидывает бак, что-то может рассыпаться. За то, что просыпалось во время погрузки, отвечает региональный оператор, за все остальное – собственник», — заключил Денис Кузнецов.
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