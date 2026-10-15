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Выездной рейс по сбору вторсырья проведет ООО «Экогрупп» в Гдовском округе

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Выездной сбор вторсырья пройдёт 18 октября в Гдовском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экогрупп».

Изображения: ООО «Экогрупп»

«В это воскресенье мы отправимся по населённым пунктам округа, чтобы жители могли сдать отходы, пригодные для переработки, рядом с домом. Специальный автомобиль с прицепом и контейнерами для раздельного сбора сделает четыре остановки», - сообщили в компании.

Остановки будут совершаться по следующему графику:

  • Ямм — 10:00–11:00. Напротив магазина «ВЕЛ»;
  • Спицино — 11:30–12:30. Напротив пекарни «На Паяхъ»;
  • Гдов — 13:00–14:00. Во дворе за зданием администрации;
  • Смуравьёво-2 — 14:30–15:30. У Дома культуры.

Можно приносить ПЭТ-бутылки, пластик ПНД, макулатуру и стекло. Стекла, хрусталь, керамика, лампы и кинескопы приниматься не будут.

«Обратите внимание: вся тара должна быть пустой и чистой. Мы хотим, чтобы возможность сдать вторсырьё была не только у жителей крупных городов, но и у небольших населённых пунктов Псковской области. Этот выезд станет первым шагом к новой практике. Мы посмотрим, насколько такой формат удобен жителям, а что нужно учесть и доработать. Присоединяйтесь!» - добавили в компании.

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