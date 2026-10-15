Министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в ФАС предложение о повышении тарифов ЖКХ на 25%

Министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить с 1 июля 2027 года плату за ЖКХ в среднем по региону на 25%, сообщили в министерстве.

«В соответствии с пунктом 27 основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ, в Федеральную антимонопольную службу 29 сентября было направлено предложение об установлении индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Псковской области с 1 июля 2027 года в размере 25% и предельно допустимым отклонением в 3%», - сообщили в министерстве тарифов и энергетики Псковской области.