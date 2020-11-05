ЖКХ

Средняя степень изношенности теплосетей в Пскове составляет около 27 лет

Средняя степень изношенности теплосетей в Пскове составляет порядка 27 лет со средним диаметром 195 мм. Об этом сообщил заместитель директора по экономике и финансам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 ноября.

«У предприятия большой разброс диаметров сетей - от 25 до 1000 мм, - рассказал он. - Получается, что нужно в год в среднем менять примерно 2,5% протяженности сетей для того, чтобы средний срок службы сетей не увеличивался, чтобы мы находились в зоне комфорта, в зоне надежности теплоснабжения».

В год предприятие должно менять порядка 8,5 км сетей в трубном исполнении, пояснил заместитель директора. «Мы только-только приближаемся к этому нормативу, утвердив инвестиционную программу», - добавил Максим Дешкин.