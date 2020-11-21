ЖКХ

Сергей Грахов объяснил, почему регоператор в сфере ТКО получит субсидии от государства

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов объяснил депутатам Псковского областного Собрания, почему региональному оператору в сфере обращения ТКО потребовались субсидии от государства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, разъяснения чиновник дал на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию в ходе обсуждения изменений в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

«Во время пандемии люди стали более активно генерировать отходы. Объем вывозимых отходов увеличился. Кроме того, в настоящий момент вместо 300 населенных пунктов, как до начала экологической реформы, сейчас обслуживаются свыше 2000, включая экономически невыгодные. Кроме того, в обязанности регоператора вменена ликвидация несанкционированных свалок», - рассказал он.

Ранее чиновник сообщил, что региональному оператору в сфере обращения ТКО будет направлена субсидия на возмещение упущенной выгоды на фоне пандемии. По двум зонам, северной и южной, Псковская область уже получила порядка 83 млн рублей.

«Экологическая реформа не провалилась, а показывает вполне конкретные результаты», - заверил Сергей Грахов и услышал в ответ критические замечания от парламентариев Антона Минакова и Всеволода Козловского.

В частности, депутаты указали на случаи, когда население сортирует мусор, затем кладет его в раздельные контейнеры, но когда приезжает машина его забирать, весь мусор сваливают в одну кучу.

Сергей Грахов признал наличие проблемы и пообещал разобраться совместно с «Экопромом» в причинах таких ситуаций.

Он также уточнил, отвечая на вопросы, что бюджетом 2021 года предусмотрены средства на рекультивацию порховского полигона. «После государственной экологической экспертизы будем обращаться в федеральный центр за помощью. Мы свое слово держим», - заключил Сергей Грахов.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов призвал продолжать отшлифовывать механизм по обращению ТКО. В то же время он обратил внимание, что с начала старта экореформы прошло еще не так много времени – меньше двух лет, и за этот период уже удалось достичь определенных результатов.