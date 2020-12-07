ЖКХ

Строительство очистных сооружений в Суханово обсудила согласительная комиссия по бюджету

Вопрос строительства очистных сооружений в деревне Суханово Великолукского района. рассмотрели участники согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на первом заседании 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов уточнил, что есть проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений и получено положительной заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость - 45 млн рублей.

По его словам, в настоящий момент отсутствуют федеральные программы, по которым можно было бы получить финансирование. Сергей Грахов рассказал, что существует программа комплексного развития сельских поселений, по которой можно начать получение финансирование. Администрация Великолукского района проводит работы по включению строительства очистных сооружений в указанную программу, пояснил председатель комитета.

Спикер областного Собрания Александр Котов поинтересовался, кто сейчас эксплуатируют очистные сооружения, поскольку они относятся к местной больнице.

«По этому вопросу затрудняюсь ответит. По моей информации, там есть и частные потребители», - ответил Сергей Грахов.

Александр Котов указал, что нужно определить, кто именно эксплуатирует очистные сооружения. «Иначе путь не сможем выбрать, куда двигаться дальше», - пояснил он.

«Комитет считает, что здесь нужен комплексный подход. Необходимо строительство очистных сооружений для всего населенного пункта», - высказал мнение Сергей Грахов.

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Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что по этому вопросу в администрации проведут совещание.