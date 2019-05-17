Общество

Бюджет Псковской области пока не может себе позволить очистные сооружения в деревне Суханово - чиновники

Жители Изборска могут надеяться на ремонт артезианской скважины на улице Молодежной, а жители Локнянского района - на ремонт водонапорной башни, тогда как в деревне Суханово вопрос со строительством очистных сооружений пока остается открытым. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ в ходе отчета о выполнении наказов депутатам.

Он сообщил, что по всем перечисленным объектам определена стоимость проектно-изыскательных работ и строительства. Необходимо предусмотреть на очистные сооружение в деревне Суханово - 22,5 млн рублей, на ремонт водонапорной башни в Локнянском районе - 2 млн рублей и на ремонт артезианской скважины в Изборске - 2 млн рублей. «Без этих средств ничего будет сделать невозможно», - добавил чиновник.

«Хорошо, что хотя бы посчитали, сколько потребуется средств. Но сможем ли мы их выделить из областного бюджета?» - поинтересовался председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов.

Первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова ответила, что источник на эти работы в настоящее время отсутствуют. «22,5 млн рублей - в 2019 году такого источника на такую сумму, конечно, нет. Этот вопрос будем рассматривать при утверждении закона на следующую трехлетку. А по 4 млн рублей для двух других объектов можно будет задействовать резервный фонд губернатора», - рассказала она.

Напомним, ремонт артезианской скважины на улице Молодежной в Изборске, водонапорной башни в Локне и системы канализования в Суханово планировалось включить в госпрограмму «Чистая вода», однако предметом для дискуссии был вопрос об условиях софинансирования со стороны региона.