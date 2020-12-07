ЖКХ

На подключение Куньи к газопроводу в 2021 году направят 7,5 млн рублей

Обращение депутата Псковского областного Собрания Алексея Федорова о подключении жилого фонда поселка Кунья к газопроводу рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на втором заседании 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор Василий Осипов рассказал, что в бюджете на эти цели предусмотрено 7,5 млн рублей. «Действительно, в этом году они несколько раз выходили на конкурс, но никто из подрядчиков не изъявил желания выполнять работу. Необходимо будет доработать проект. Планируем 1 млн из 7,5 млн направить на доработку проекта, а затем запускать строительно-монтажные работы», - сказал он.

Вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов поинтересовался, почему никто из подрядчиков не изъявил желание работать на данном объекте.

«Никто не хочет с жилым фондом связываться», - ответил Василий Осипов и пояснил, что в Кунье необходимо газифицировать более 20 жилых домов.

Согласительная комиссия рекомендовала администрации района произвести корректировку проекта, а администрации области - предусмотреть необходимые субсидии Куньинскому району.