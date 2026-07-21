В Великих Луках временно отключат горячую воду из-за плановых огневых работ

В Великих Луках временно отключат горячее водоснабжение в августе в связи с проведением филиалом «Газпром трансгаз Санкт‑Петербург» (Псковское ЛПУМГ) плановых огневых работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Будет приостановлено газоснабжение котельных предприятий. Это приведёт к временному отключению горячего водоснабжения в следующие периоды:
- 1‑й этап — с 10:00 11 августа до 10:00 13 августа;
- 2‑й этап — с 10:00 17 августа до 10:00 19 августа;
- 3‑й этап — с 10:00 20 августа до 10:00 22 августа.