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В Великих Луках временно отключат горячую воду из-за плановых огневых работ

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В Великих Луках временно отключат горячее водоснабжение в августе в связи с проведением филиалом «Газпром трансгаз Санкт‑Петербург» (Псковское ЛПУМГ) плановых огневых работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Будет приостановлено газоснабжение котельных предприятий. Это приведёт к временному отключению горячего водоснабжения в следующие периоды:

  • 1‑й этап — с 10:00 11 августа до 10:00 13 августа;
  • 2‑й этап — с 10:00 17 августа до 10:00 19 августа;
  • 3‑й этап — с 10:00 20 августа до 10:00 22 августа.
«Обращаем внимание, что указанные остановки не были учтены в ранее утверждённом графике плановых ремонтов котельных на летний период 2026 года. Просим с пониманием отнестись к необходимости проведения данных работ — они важны для обеспечения надёжной и безопасной работы системы теплоснабжения города», - отметили в администрации.
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