ЖКХ

Не хочешь, уберут за тебя – Ольга Милонаец прокомментировала уборку Пскова на каникулах

Если подрядчик не справляется с контрактом по уборке города, заказчик имеет право не оплачивать эти работы и привлечь другую организацию для исполнения контракта. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

«Как бы все не плакались, у нас уборка города – это лакомый кусочек для предпринимателей. Бизнес с удовольствием участвует в этих торгах, видимо, рассчитывая на какую-то лояльность. Мы уже при прежней городской администрации обсуждали этот вопрос, показывали, как правильно заключать эти контракты, где есть болевые точки. Ведь все просто – выехал на место, сделал фотографии до и после работ. Не показал, значит, не выехал и не сделал», - поделилась она.

Глава антимонопольного ведомства подчеркнула, что, если какая-то компания не справляется со своими обязанностями, то заказчик имеет право по закону обратиться к другой. Причем сделать это можно без проведения торгов.

«Не хочешь ты, за тебя уберут. У города есть специализированная служба, с которой мы еще будем разбираться, для каких целей ее создали. Тем не менее в уставе у нее заложено, что она должна спасать город от недобросовестных поставщиков. Вопрос один - где она была на новогодних каникулах?» - добавила Ольга Милонаец.