Подводная победа над рисками: псковские водолазы подтвердили исправность водозабора на Великой

Две недели напряженной работы под водой — и ключевой узел поверхностного водозабора Пскова получил «зеленый свет». Специалисты муниципального предприятия «Горводоканал» провели комплексное водолазное обследование, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Горводоканал»

Задача стояла непростая: оценить состояние бетонного оголовка, водоприемных окон и рыбозащитных сеток, а также водоприемных камер насосной станции, то есть тех объектов, повреждение которых может обернуться снижением общей производительности системы.

По словам начальника Цеха №1 очистных сооружений водопровода Максима Аксёнова, в течение года, особенно после интенсивного ледохода, возможно повреждение водозаборных конструкций: образование трещин в бетоне, истончение металла решеток вследствие коррозии, расхождение швов, локальные размывы грунта вокруг основания оголовка. То есть риски реальны. Кроме того, есть вероятность заливания водоприемных отверстий или скопления мусора и веток, которые могут мешать свободному прохождению воды.

На этот раз водолазы не выявили ни серьезных повреждений, ни других факторов, способных нарушить стабильную работу водозабора.