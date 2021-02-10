ЖКХ

Античная трагедия

Жители двух псковских 16-этажек в ЖК «Афины» получили уведомление об отключении горячей воды аж на четыре месяца. И до этого-то она шла с перебоями или пропадала совсем. Использование пластика вместо металла и запоздалый монтаж системы избавления от осадка привели к тому, что отложения прочно забили трубы. В такой же ситуации могут оказаться жители большого числа новостроек.

Красивая обложка

На доске объявлений в обоих корпусах дома №7 по улице Ижорского батальона появилось уведомление из управляющей компании, которое многих жильцов привело в ярость. Коммунальщики предупредили, что с 10 февраля 288 квартир будут отключены от горячего водоснабжения на четыре месяца. Мотивировали такую меру «значительным засорением общедомовых трубопроводов горячего водоснабжения частицами низкотемпературной накипи».

Дома были сданы в конце 2016 — начале 2017 годов. Сейчас жильцы в один голос говорят, что поначалу из кранов под прекрасным напором лилась чистейшая и, что немаловажно, горячая вода. Сложности начались примерно через полтора года.

«Стало падать давление, снизилась температура, - рассказывает житель дома Андрей Ящук. - Моешься, а вода идет то горячая, то холодная. Могла течь тонкой струйкой или пропадать на часы. Появились отложения в фильтрах грубой очистки».

«У многих маленькие дети, при наполнении ванночек мы стали замечать мелкий желтый песок, - добавляет еще одна жительница новостройки Наталья Чернецкая. - На прочистку фильтров вызывали сантехника сначала раз в неделю, потом начали чистить сами, дошло до того, что раскручивать приходится утром и вечером. Чтобы помыться, кран с горячей водой выкручиваем на полную, холодной даже не разбавляем».

Когда начались перебои, многие поставили бойлеры. Однако и они, и те, кто не решается ломать свежий ремонт, недоумевают: почему должны греть воду в квартире и жечь электричество, если покупали жилье с горячим водоснабжением? Обзаводясь квартирами в «Афинах», хотели жить, как на Средиземном море, а вместо этого стали участниками античной трагедии. По крайней мере, уровень благоустройства получился как раз такой, древнегреческий.

Отложения, пойманные фильтром грубой очистки.

После сдачи дома директор компании-застройщика хвастался финским архитектором, испанским дизайнером мест общего пользования, прибалтийским ландшафтным дизайнером: «Мы вложили в этот проект всю душу и, надеюсь, что вы так же, как и мы, полюбите свой новый дом и будете наслаждаться проживанием в нем. Это один из современнейших комплексов на Северо-Западе страны».

«Да, обложка у наших домов красивая, - по прошествии времени говорит Наталья Чернецкая, - но внутри просто ужас».

Бестолковый реагент

Новостройка — лакомый кусок для управляющих компаний. Проблем минимум, дохода максимум. Как правило, коммунальщики еще до сдачи дома договариваются с застройщиком, и новоселы въезжают в дом, уже закрепленный за каким-нибудь ООО. Дом по Ижорского батальона, 7 взяло под свое крыло «УМР №12». Сотрудники управляющей компании в лицо говорят жильцам, что устали от проблем в их доме, что он генерирует только убытки. Однако год назад, когда проблемы с горячей водой достигли пика, именно жильцы скидывались на установку, которая подает в водопровод реагент «Эктоскейл-450» (комплексное соединение цинка с фосфорорганическими кислотами) и помогает разбивать скопившиеся отложения. Насчитали по 6 рублей 69 копеек с квадрата. Например, Андрей Ящук за свою однушку заплатил 236 рублей.

«Маленькие деньги или нет, но пришлось платить за то, что мы уже купили: за горячее водоснабжение в квартирах», - резонно замечает жилец.

Установку смонтировали в декабре 2019 года. Однако в январе обеспокоенные жильцы снова начали писать по инстанциям. Ничего не изменилось. А еще у многих появились аллергические реакции на химикат.

«Начались проблемы с кожей, у взрослых крапивница, у детей вплоть до пузырей, кожа зудит», - отмечает Наталья Чернецкая.

Перед использованием реагента «УМР №12» обращалось в Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана, там подтвердили возможность использовать реагент в сети хозяйственно-бытового водоснабжения. Местный Роспотребнадзор разработал программу производственного контроля, всякий раз химический состав взятой на пробу воды оказывается в норме.

Но дело даже не в этом. А в том, что установка оказалась малоэффективной. Сначала из инстанций приходил ответ, что нужно подождать три-шесть месяцев, пока реагент растворит лишнее в трубах. Прошел год, но толку никакого.

Конечно, хочется найти виноватого. Самое простое — списать все на излишнюю жесткость воды. Но! Изучение документов эту версию не подтверждает. По СанПиН общая жесткость воды, поступающей по централизованным системам снабжения, не должна превышать показатель в 7 мг-экв./л. Вода в Овсище поступает из новеньких артезианских скважин в деревне Солоново. Главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подписал заключение, что эта вода соответствует СанПиН. Регулярно берутся пробы. В протоколах за последние полгода ее жесткость фиксируется на уровне 5,2 — 5,5. То есть даже близко не подходит к пороговому значению.

Разгадка кроется в материале водопроводных труб. На Ижорского батальона, как и во многих новостройках, они выполнены из полипропилена. Материал вступает в химическую реакцию с горячей водой и буквально вытягивает из нее минералы. Чем вода горячее, тем осадка больше. «Данный материал в большей степени, чем металл, приводит к эффекту электростатического притяжения осадка (накипи). По данной причине при эксплуатации многоквартирного дома и инженерных сетей возникла проблема с образованием низкотемпературной накипи», - год назад о причинах образования осадка жильцам именно так сообщали в областном комитете по ЖКХ. Тогда была надежда на реагент. Но она оказалась тщетной, так как трубы уже забиты, и химикаты не смогли разбить спрессованный осадок.

Осадочек остался

Откуда ж взялись полипропиленовые трубы? И должны ли они здесь быть вообще? На Ижорского батальона, 7 находится индивидуальный тепловой пункт, то есть горячую воду для этого дома греют не «Теплосети», процесс происходит на месте. Смотрим нормативы дальше. Когда чертили дом, архитекторы должны были руководствоваться «Сводом правил по проектированию и строительству тепловых пунктов».

«Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды, - сказано в документе. - Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями, преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую эффективность... Внутреннюю разводку труб систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять термостойкими трубами из полимерных материалов».

Переводим на русский. Основные трубы - металлические с эмалью, полипропилен по квартирам. Возможно (но маловероятно), проектировщики забыли заглянуть в важный документ. Скорее всего, пластик появился на этапе строительства, в таком виде дом был принят комиссией и в таком же взят на обслуживание управляйкой. По уму, на такие трубы нужно было сразу ставить станцию водоподготовки («при необходимости обработка воды»). А теперь время упущено, осадок расползся по всему дому.

«Мы ООО, а не научно-исследовательский институт. Станция водоподготовки не предусматривалась проектом, санитарным нормам вода соответствует, никто не проводил ее исследования после нагревания. Случился форс-мажор, - уверен Андрей Ершов, директор ООО «УМР №12». - Основная проблема, что нет ни у кого денег на организацию программ по водоподготовке. Был бы у нас город более обеспеченным, проблема решалась бы быстрее. Будем собираться с жильцами, предлагать другие методы. Если нам ничего не согласуют, то все так и останется».

После полученного жильцами уведомления об отключении горячей воды и поднятого ими шума областные власти запретили управляющей компании подобные манипуляции. То есть сегодня горячая вода из дома не пропала - насколько ее, конечно, можно назвать горячей. Но и проблема никуда не исчезла. Овсище активно застраивается, год-другой, и застонут очередные новоселы. Нет причин думать, что в других домах инженерные сети будут построены как-то по-иному. Да и на противоположном берегу реки не все радужно. Фотографии огромных слитков из минеральных отложений, снятых с теплосистем, регулярно публикует Андрей Тарасов, директор управляющей компании, что обслуживает новостройки в Родине. В самих «Афинах» четыре дома. В первом водопровод выполнен из металла, поэтому, проблемы соседей жильцам чужды. А вот жители четвертого заселились только в прошлом году, неизвестно, какие тяготы ждут их впереди.

Жалко управляющую компанию, которая хотела на «Афинах» денег заработать (не запрещено законодательством РФ), а оказалась в клубке проблем. Еще жальче жильцов, у которых новое жилье оказалось с такими проблемами, которые не всегда на вторичке встретишь.

В общем, тут косяк и там косяк, посидит жилец и так.

По нашей информации городские власти серьезно обеспокоены проблемой. На совещании у главы администрации Александра Братчикова обсуждался вопрос о необходимости создать централизованную систему водоподготовки для всего города, не дожидаясь, где полыхнет в очередной раз. Деньги для этого требуются немалые и, возможно, будет инициировано обращение в федеральный центр.

Юлия Магера