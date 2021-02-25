ЖКХ

Александр Котов сомневается, что экотехнопарк в Псковской области появится в 2023 году

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов высказал сомнение, что экотехнопарк в Псковской области появится в 2023 году. Об этом с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Котов подчеркнул, что за последние годы ситуация в сфере обращения с ТКО сильно изменилась - многое было сделано. «На многие вопросы получили ответы. Тем не менее проблемы остаются. Постановление, которое принимали в июле 2019 года, в полной мере не выполнено», - отметил спикер регионального парламента и пояснил, что депутатский корпус будет следить за тем, как оно выполняется.

Говоря об экотехнопарке, председатель областного Собрания напомнил, что на его проектирование, как озвучил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, потребуется почти год, а на строительно-монтажные работы - 1,5-2 года. «Как правило, сроки получаются по максимуму. Вообще, исходя из цифр, которые назвали, сроки не будут выполнены. В очередной раз даем людям несбыточные надежды. Это ни в коем случае нельзя делать. Прежде чем начать проектирование, должен быть земельный участок, которого в настоящее время нет», - сказал Александр Котов. По его словам, надо либо работу ускорить, либо честно говорить людям, что до 2025 года экотехнопарка не будет.

Он заметил, что все усилия администрации Псковской области по подбору земельного участка для эхотехнопарка «натыкаются на яростное противодействие со стороны оппозиционеров. «Так нельзя, на Луну мусор не увезем. Участок надо подбирать на территории Псковской области. Мы должны не препятствовать решению этого вопроса, а всячески помогать», - подчеркнул спикер.

Также Александр Котов обратил внимание на то, что работу нужно организовывать так, чтобы у регионального оператора были собственные средства на приобретение контейнеров и погашение долгов. Кроме того, он напомнил, что в указанном им постановлении была рекомендация разработать государственную программу по экологическому обучению населения Псковской области.

«Такая программа могла бы поспособствовать тому, чтобы люди привыкали к раздельному сбору мусора. На этот вопрос следует обратить внимание», - указал Александр Котов.