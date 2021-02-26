ЖКХ

Почти 1300 обращений от граждан поступило в «Экопром» с начала года

Сотрудники Центра обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» приняли за два месяца с начала года 1291 обращение от физических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В псковском офисе было принято 499 обращений в январе и 577 за февраль. В великолукский офис за январь поступило 99 обращений, за февраль – 116.

Значительное количество обращений - более 90% от общего числа, связаны с получением перерасчета по начислениям за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). У граждан меняется ситуация с количеством зарегистрированных в жилом помещении лиц, люди меняют место жительства, снимаются с регистрации или, наоборот, регистрируются в квартире, доме; у кого-то происходят изменения в составе семьи.

«Обращаем внимание, что для получения перерасчета необходимо предоставить заявление, выписку из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия) либо выписку из ЕГРН», - отметили в компании. Копии документов можно направить по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru; Почтой России по адресу: 180000, Псков, улица Льва Толстого, 3, в Центр обслуживания клиентов филиала ООО «Экопром» или обратиться лично. Контактный телефон 8(8112)201-921.