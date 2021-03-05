ЖКХ

Великолукскую управляющую компанию лишили права управлять 54 домами

Великолукской управляющей компании «Управдом» прекратили действие лицензии на управление 54 многоквартирными домами. Об этом Луки.ру рассказал заместитель главы администрации города Валерий Астраханцев.

По его словам, 9 марта администрация Великих Лук получила приказ комитета по региональному контролю и надзору Псковской области о прекращении лицензии ООО УО «Управдом». «Получив приказ, администрация выпустила постановление о том, что с 1 апреля до проведения конкурсных процедур по выбору форм и способов управления многоквартирными домами передать дома в ООО УК «Радист», - сообщил Валерий Астраханцев.

Он заверил, что жители не почувствуют изменений. ООО УК «Радист» с 2008 года находится на рынке управления жилым фондом. У нее только положительные рекомендации по управлению. Реквизиты в платежных документах будут изменены автоматически.