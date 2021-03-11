ЖКХ

Специалисты «Экопрома» провели выездной прием в Острове

Выездной прием менеджеров договорного и абонентского отделов ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО состоялся в Острове 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.





В ходе приема к специалистам компании обратились 5 юридических лиц, из них 3 заключили договор на обращение с ТКО и 2 юридических лица получили консультации для заключения такого договора.

Среди физических лиц к специалисту абонентского отдела регоператора обратились 5 жителей, из них 4 физлица подали заявления и документы на перерасчет и корректировку данных и 1 человек обратился к представителю регоператора за консультацией по телефону.

Кроме того, представители регоператора провели мониторинг состояния контейнерных площадок в городе Острове. Вместе с руководителем компании-перевозчика осмотрели порядка 10 мест накопления ТКО. Также на выезде в частном секторе менеджер «Экопрома» заключил индивидуальный договор с собственником жилого дома на услугу по вывозу ТКО из контейнера, приобретенного им для личного пользования.

Напомним, регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области ООО «Экопром» организовал выездные приемы юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО. На приемы в муниципалитеты выезжают менеджер по работе с юридическими лицами, а также специалист абонентского отдела, к которому могут обратиться физические лица.

В ходе выездного приема предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор. Жители могут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, а также обратиться за перерасчетом, предоставив необходимые документы, получить консультацию.