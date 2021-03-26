ЖКХ

Регоператор проконтролировал работы по капремонту в районах Псковской области

Руководители регоператора проконтролировали ход работ по капитальному ремонту в Островском, Пыталовском, Гдовском, Печорском и Псковском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Выезды в районы Псковской области совершили и. о. генерального директора регоператора Сергей Шарлаев и его заместитель по организации капитального ремонта Андрей Анисимов.

На встрече с главой Островского района также обсудили вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта и собираемости взносов в районе. По состоянию на 28 февраля уровень собираемости с нарастающим итогом с марта 2015 года составляет 72.99%. Сергей Шарлаев отметил высокую платежную дисциплину по муниципальным помещениям, а также обратился к Дмитрию Быстрову с просьбой оказать содействие в проведении работы, направленной на повышение собираемости взносов жителей и владельцев нежилых помещений.

Далее представители регоператора отправились на улицу Меркурьева для осмотра многоквартирного дома №14, в котором будет проведен капитальный ремонт фасада в этом году. На месте встретились с представителем подрядной организации, обсудили сроки и этапы проведения работ. Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчика на необходимости начать работы до конца недели.

На фото: город Остров, улица Меркурьева, дом 14

В рамках контрольных мероприятий руководители регоператора проверили ход работ по капитальному ремонту систем водоотведения и холодного водоснабжения в многоквартирном доме №42 по улице Красноармейской в городе Пыталово. Подрядчик сообщил, что работы полностью выполнены в 1-м подъезде, а также, частично в 3-м. Полностью капитальный ремонт указанных инженерных систем будет завершен в срок до 1 апреля.

На фото: город Пыталово, улица Красноармейская, дом 42

На улице Красноармейской, 16 Сергей Шарлаев лично проверил устранение недостатков после капитального ремонта фасада. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен был демонтировать некачественно установленный подоконник и установить новый с соблюдением технологии работ. Строители устранили указанный недостаток в тот же день.

На фото: город Пыталово, улица Красноармейская, дом 16

23 марта на встречах с главами Гдовского и Печорского районов обсудили проблемные вопросы, касающиеся организации проведения капитального ремонта, в том числе необходимость совместной работы в части повышения собираемости взносов на капитальный ремонт.

В Гдовском районе отмечается самая низкая собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области. По состоянию на 28 февраля процент собираемости взносов составляет всего 36,45%. В Печорском районе платежная дисциплина собственников выше, на конец февраля процент собираемости равен 73,99%.

Сергей Шарлаев предложил провести совместно с представителями администрации собрания с собственниками помещений, на которых жители смогут задать волнующие их вопросы напрямую.

В Гдовском районе представители регоператора посетили два многоквартирных дома, в которых ведутся работы по капитальному ремонту крыш. В доме №23 по улице Карла Маркса Сергей Шарлаев поручил подрядчикам дополнительно отремонтировать козырьки над входами в подъезды, вывезти строительный мусор, а также, не допускать «перегрузку» перекрытия строительными материалами.

На фото: город Гдов, улица Карла Маркса, дом 23

На улице Карла Маркса, 24 подрядчик приступил к работам по капитальном ремонту крыши над нежилой частью дома. Работать планируют «захватками» для недопущения протечек в помещения. Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчика на необходимости размещения объявлений о проведении капремонта и организации «ванны» для более качественной обработки деревянных элементов огнебиозащитой. Кроме того, в связи с ненадлежащим состоянием перекрытия на чердаке, Сергей Шарлаев поручил подрядчику и организации, осуществляющей строительный контроль, продумать порядок производства работ и обеспечить соответствующий контроль.

На фото: город Гдов, улица К. Маркса, дом 24

В Псковском районе руководители регоператора проконтролировали ход работ по капитальному ремонту мягкой кровли в многоквартирном доме №5 в Писковичах. Работы выполняются по ВИР-технологии, Сергей Шарлаев поручил завершить ремонт до конца недели.

На фото: Псковский район, деревня Писковичи, дом 5

В завершение рабочей поездки Сергей Шарлаев и Андрей Анисимов осмотрели дома в Печорском районе. В доме №10 по улице Садовой подрядчик приступает к капремонту фасада, облицовочный материал уже закуплен. Совместно с подрядчиком руководители регоператора обсудили этапы работ.

Капитальный ремонт фасада ждет и дом №16 по улице Проценко. Перед подрядчиком стоит задача максимально сохранить первоначальный вид здания, поэтому облицовочные материалы будут подбираться исходя из цветового решения и стилистики дома.

На фото: город Печоры, улица Проценко, дом 16

По итогам рабочих выездов, подрядные организации обязаны исправить все выявленные замечания и выполнить работы в установленные сроки.