ЖКХ

Специалисты «Экопрома» проведут приемы граждан в Пыталово, Печорах и Порхове

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» проведут выездные приемы физических и юридических лиц в Пыталово, Печорах и Порхове в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Прием проводят менеджеры по работе с юридическими лицами, специалисты абонентского отдела, работающие с физическими лицами. Юрлица смогут получить консультацию и заключить договор на вывоз ТКО. Кроме того, специалисты регоператора разъяснят все вопросы начисления и перерасчета платы за услугу ТКО.

«Обращаем внимание, что приходить на прием необходимо с копиями документов», - отметили в пресс-службе.

График выездных приемов:

2 апреля - Пыталово, улица Чехова, 10;

23 апреля - Печоры;

30 апреля - Порхов.

Время приема: с 11.00 до 16.00.