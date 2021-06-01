ЖКХ

Более 30 баков для вторсырья установил «Экопром» в Пскове

Более 30 баков для вторсырья установил в Пскове региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Устанавливать баки для вторсырья на контейнерных площадках города регоператор начал с 19 мая. Первым районом, где появились ярко-желтые емкости, стало Овсище. За две недели регоператор выставил более 30 баков для вторсырья - треть от планируемого объема.

В новые контейнеры с наклейкой «Вторсырье» предназначены для стекла, пластика, бумаги и металла. Мусор пойдет на первичную сортировку и впоследствии на переработку.

«Вторсырье - это не никому не нужный хлам, а материал, из которого можно производить самые разные продукты и товары. Переработка мусора должна стать полезным делом для экологии и общества», - подчеркивают в «Экопроме».